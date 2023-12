Lula chama Dino de comunista para dialogar com jovens, diz ministro

Presidente comemorou a aprovação de Flávio Dino, ex-filiado ao PC do B, ao STF: “1º ministro comunista na Suprema Corte”

PODER360 14.dez.2023 (quinta-feira) – 23h39



O ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, disse nesta 5ª feira (14.dez.2023) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quis “dialogar com a juventude” quando comemorou a 1ª vez de um “ministro comunista” no STF (Supremo Tribunal Federal) –em referência à aprovação no Senado de Flávio Dino. O ministro da Justiça foi filiado ao PC do B (Partido Comunista do Brasil) por 15 anos e atualmente está no PSB (Partido Socialista Brasileiro). A declaração de Macêdo foi dada durante a 4ª Conferência Nacional de Juventude, em Brasília. “Eu acho que ele dialogou com a juventude como quem diz: ‘Olha, ali está um dos seus’. Um jovem que militou no movimento estudantil, no Partido Comunista e foi juiz de direito. Que tem a capacidade técnica jurídica, mas tem a sensibilidade política da juventude”, disse.