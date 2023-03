Abraçadeira metálica – como escolher

A abraçadeira metálica é um dos itens mais importantes em várias operações, sejam elas domésticas ou industriais, pois tanto ajuda a solucionar problemas como traz melhorias para o desempenho das mesmas.

Por mais que eles sejam itens pequenos, eles fazem uma enorme diferença quando aplicados corretamente, o que faz com que seja essencial escolher a abraçadeira certa.

Pensando nisso, resolvemos trazer este conteúdo para explicar o que são essas abraçadeiras e como fazer a escolha delas para usar em diferentes operações com o máximo de eficiência.

Quer saber tudo sobre o tema? Então não deixe de acompanhar o texto completo a respeito das abraçadeiras metálicas!

Entendendo as abraçadeiras metálicas

As abraçadeiras metálicas são itens bem pequenos, mas extremamente eficientes e importantes para solucionar problemas e melhorar o desempenho de operações diversas, tendo funcionalidade doméstica e industrial.

Elas possuem uma função principal de fixar objetos específicos em locais determinados, o que pode ser um outro objeto, uma parede ou o próprio chão.

Estas abraçadeiras podem variar em relação ao tipo e ao tamanho, por isso que você precisa conhecer bastante a respeito do produto para saber qual a melhor opção para usar em sua casa ou seu negócio.

A Rexon possui em seu estoque uma grande variedade de abraçadeiras, todas com o máximo de qualidade e sempre passando por um processo de produção bastante rigoroso, conforme exigências de normas internacionais.

Algumas das aplicações principais das abraçadeiras metálicas são as seguintes:

Em tubos

Em mangueiras

Em antenas

Nas ferrovias

Nos posts

Em escapamentos de automóveis

Na indústria

Nas tarefas domésticas

Nas bicicletas

No setor de construção civil

Essas são apenas algumas das aplicações, mas há muitas outras em que você pode precisar usar as abraçadeiras metálicas, o que faz com que seja importante conhecer quais os tipos principais.

Tipos de abraçadeiras: Conheça quais existem

O conhecimento sobre os diferentes tipos de abraçadeiras metálicas faz uma diferença enorme para que você possa tomar a decisão correta na hora de comprar este item.

Quando você não entende sobre as abraçadeiras, pode acabar comprando um tipo que não é adequado para aquela operação na sua empresa ou mesmo na sua casa, o que pode trazer uma série de problemas ao invés de soluções.

As abraçadeiras podem ser de dois tipos: aquelas feitas de aço inox e aquelas feitas com aço de carbono.

A Rexon conta com seis modelos diversos de abraçadeiras de aço de carbono e com 2 modelos de aço inox.

As abraçadeiras metálicas produzidas com aço de carbono podem ser simplex, tucho simples, micro, rosca sem fim ou RSF, borboleta e mangote.

Aquelas produzidas com o aço inox podem ser micro ou RSF.

Tamanhos das abraçadeiras

O tamanho das abraçadeiras varia muito e dentro do mesmo tipo há medidas diversas, para que você possa utilizá-las em situações específicas.

A seguir, conheça mais sobre as aplicações principais dessas abraçadeiras, que vão impactar na medida delas.

Abraçadeira metálica para uso em mangueira

As abraçadeiras feitas para uso em mangueira estão entre as principais deste segmento, sendo possível usá-las, por exemplo, na mangueira do seu fogão que se conecta ao gás de cozinha.

Esta é uma abraçadeira considerada fundamental dentro de qualquer operação, seja ela aplicada com o intuito de melhorar o desempenho ou para solucionar um problema de forma temporária.

As abraçadeiras para essa finalidade podem ser de três tamanhos: 9 mm, 12,5 mm ou 14 mm.

Abraçadeira do tipo D

Essas abraçadeiras são aquelas que necessitam de um parafuso para que possam funcionar, ou seja, o parafuso é parte importante do processo de fixação deste item em um determinado local.

Por isso, ela diverge da abraçadeira tipo U, pois esta necessita de dois parafusos para que possa fazer a fixação de alguma coisa em uma parede ou em outro objeto.

Abraçadeira metálica tipo U ou para tubos

Por fim, temos a abraçadeira tipo U ou abraçadeira para tubo, que é aquela que necessita de dois parafusos para que possa fixar um objeto em uma parede da maneira adequada e totalmente segura.

Estas abraçadeiras, conhecidas como abraçadeiras metálicas para tubos, são mais do que fundamentais no uso doméstico ou industrial, pois podem trazer melhorias aos vários processos e ainda evitar potenciais acidentes.

Com essas dicas, então, ficará muito mais fácil escolher qual tipo de abraçadeira você precisa conforme cada situação pela qual está passando.

Conclusão

Como visto, abraçadeiras metálicas são itens bem pequenos, mas com uma importância gigante tanto para uso doméstico quanto para fins industriais, pois melhora a performance de operações, evita acidentes, entre outros.

Neste conteúdo, trouxemos uma explicação sobre quais são os tipos e os tamanhos dessas abraçadeiras que você pode encontrar no mercado, o que com certeza vai facilitar a sua tomada de decisão

O que achou do conteúdo de hoje falando sobre como escolher a melhor abraçadeira metálica?