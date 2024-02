Comunicadores norte-americanos conhecem o Carnaval da Bahia

Cinco jornalistas e influenciadores digitais norte-americanos participaram do Carnaval de Salvador e conheceram os principais blocos afro que desfilam nos circuitos da festa, além de atrativos naturais e históricos da cidade e da Baía de Todos-os-Santos. Eles permaneceram na capital baiana, durante uma semana, e retornaram para os Estados Unidos, na segunda-feira (12). A iniciativa da press trip foi da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), parceira do Governo da Bahia em ações de incremento do setor, com foco no afroturismo.

“Sempre foi um sonho vir à Bahia, por conta da força da cultura negra. Foi uma ótima experiência estar no Carnaval e visitar lugares históricos, como o Pelourinho. Adorei ver os blocos afro e fiquei surpresa com a diversidade da gastronomia”, disse a influenciadora Kinya Claiborne, de Los Angeles.

“Achei o Carnaval fantástico e a comida maravilhosa. Fiquei encantada com Ilha dos Frades”, completou a jornalista Shea Peters, de Nova Iorque.

“O grupo chegou, estrategicamente, antes do Carnaval, para conhecer equipamentos turísticos da cidade, que resgatam a história de Salvador e também da sua população negra. Para falar da cultura desse povo, nada melhor do que mostrar símbolos da resistência, encontrados nos blocos afro ”, explicou a coordenadora de Diversidade, Afroturismo e Povos Indígenas da Embratur, Tânia Neres.

De acordo com o titular da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA), Maurício Bacelar, “a parceria com a Embratur tem dado bons resultados na promoção internacional do destino Bahia, e essa visita de profissionais da comunicação dos Estados Unidos foi muito importante, porque eles presenciaram como nos preparamos para receber bem os turistas estrangeiros e vão divulgar os nossos atrativos, contribuindo na atração de mais visitantes norte-americanos para o estado”.