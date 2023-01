Na próxima quinta-feira (12), a Secretaria de Saúde de Teixeira de Freitas – através da equipe do Santos Guimarães – realizará uma ação de controle de verminoses infantis na praça do Residencial Santos Guimarães, das 13h30 às 16h30.

O serviço terá como público-alvo crianças a partir dos 3 anos. Serão oferecidas ações educativas para a comunidade a fim de prevenir verminoses em crianças, orientar pais ou responsáveis para identificação de possíveis casos e métodos de prevenção, além de consultas médicas com prescrição de antiparasitário para as crianças – com aplicação imediata da dose.

Os antiparasitários devem ser aplicados de forma rotineira nesta faixa etária específica, e o monitoramento dos efeitos do medicamento é realizado a partir da criação de um cartão para controle e avaliação do seu uso.

Medidas de prevenção

As verminoses são doenças provocadas por diferentes vermes parasitas que se instalam no organismo do hospedeiro, podendo se abrigar no intestino, fígado, pulmões e cérebro. O Ministério da Saúde recomenda o tratamento preventivo das verminoses onde a incidência e prevalência são maiores. Medidas básicas de prevenção também são primordiais no tratamento das doenças, tais como:

Lavar constantemente as mãos das crianças, seus brinquedos ou qualquer outro objeto que elas levem a boca;

Manter as unhas dos pequenos sempre curtas;

Cozinhar bem os alimentos;

Evitar que crianças permaneçam descalças;

Não beber água de origem duvidosa;

Cuidar da higiene dos animais domésticos, visto que estes podem ser hospedeiros intermediários.

A intervenção, portanto, é essencial para reduzir os impactos das doenças parasitárias em crianças.

O post Ação para controle de verminoses infantis ocorre na próxima quinta (12); saiba mais apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.