Vídeo mostra prisão de mulher que manteve namorada em cárcere privado

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, na tarde dessa segunda-feira (27/5), uma mulher de 41 anos acusada de forçar um relacionamento abusivo com agressões, violência psicológica e cárcere privado com uma jovem de 22 anos que veio de Curitiba para Brasília. As duas se conheceram por meio de um aplicativo de namoro.

A investigação do caso iniciou na última quarta-feira (22/5), após a mãe da jovem procurar a Polícia Civil do Paraná (PCPR) alegando ter recebido um pedido de socorro da filha por mensagens de texto no celular. A PCDF foi até o endereço da suspeita, em Taguatinga, e efetuou a prisão em flagrante.

Um vídeo mostra o momento em que os policiais chegam na casa da acusada e realizam a prisão da suspeita.

Veja:

A jovem vítima relatou que estava proibida de mexer no próprio celular, manter contato com a família e sair desacompanhada de casa. Também disse que trabalhava em uma fábrica de tijolos que funcionava na residência da suspeita, mas não recebia salário, apenas abrigo e comida em troca do trabalho.

Ainda segundo a vítima, ela tentou terminar o namoro no começo deste mês, mas foi ameaçada e agredida pela parceira.

De acordo com a PCDF, a mulher de 41 anos já respondia por violência doméstica contra uma ex-companheira. Ela também chegou a ser presa por descumprir uma medida protetiva.