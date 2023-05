Aceita um bolinho? Conheça a marca baiana que transformou o bolo de banana em um negócio de mãe e filho

Algumas bananas sobrando na fruteira e mais outros ingredientes básicos no armário da cozinha. Tudo começou quando a mãe de Lucas Matos, Alessandra Matos, resolveu preparar um lanchinho, enquanto ele e os amigos estudavam para uma prova da faculdade. E aí, do nada, rolou um bolinho. “Minha mãe sempre gostou de preparar lanches. Nesse dia, ela apareceu com um bolo de banana fit, que nunca tinha feito. A princípio eu nem gostava de bolo de banana – ainda mais fit – mas quando experimentamos, foi unânime, todos amaram. Daí em diante, a galera começou a me cobrar muito para vender o bolo lá na faculdade”.

Na sala de Lucas tinha gente que vendia brigadeiro, coxinha, e o bolo chegaria como a opção mais saudável. “Combinei com minha mãe e comecei a levar toda semana as fatias para vender, sempre esgotava”, conta Lucas, que cursa Publicidade. Em 2020, veio a pandemia e com ela uma necessidade de renda extra. Foi quando ele a mãe decidiram lançar a marca que ganhou esse nome mesmo: Bolo de Banana da Minha Mãe (@bolodebananadaminhamae).

“De lá para cá, lançamos opções de recheio, de kits e diversas famílias foram impactadas pelo bolo de minha mãe, construindo uma comunidade de clientes extremamente fieis. Há um ano, mais ou menos, começamos a atender também cafés, suprindo toda nossa capacidade produtiva. Agora, está na hora de investir no aumento dessa produção e expandir ainda mais esse alcance”, ressalta Lucas.

O investimento inicial foi apenas na compra dos ingredientes para os primeiros bolos, algo em torno de R$ 200. Toda produção é artesanal e feita por encomenda. Em média, são 90 bolos entregues por mês, com um faturamento anual que chega a R$ 40 mil.

“Hoje atendemos também a uma cafeteria no Horto Florestal, o Horto Café, e outra na Pituba, o Café & Prosa, que fica no interior do Bompreço. Inclusive, tenho amigo que não gosta de banana e ama o bolo. Acho que o segredo é clichê, mas é pura verdade: o amor. Minha mãe imprime muito amor nas produções e eu imprimo muito amor nos atendimentos, criando uma resposta recíproca dos nossos clientes”.

O bolo da mãe de Lucas leva banana, aveia, canela, açúcar demerara ou xilitol, ovo e óleo vegetal. Pode haver a adição opcional dos ingredientes de recheio, entre eles, geleia de banana, pasta de amendoim, geleia de ameixa, chocolate 100% cacau, goiabada e recheio de coco. Em relação a tamanho, o bolo vem nas versões de 22 cm de diâmetro (serve 8-10 fatias) e o menor, de 15 cm de diâmetro (serve 4-6 fatias). O preço varia entre R$ 25 a R$ 68. No catálogo também tem kits com itens para presente, que custam de R$ 70 a R$ 85.

O preço do bolo varia de R$ 25 a R$ 68, a depender do tamanho e recheio

(Foto: Ana Albuquerque/ CORREIO)

“A pretensão do bolo de banana foi sempre a de fazer um lanche para turma porque eu adorava quando eles vinham para aqui estudar. Fazia questão de preparar um lanche bem legal. Fiz uma pesquisa rápida, procurei umas bananas em casa que queria aproveitar, busquei uma receita, porém, não gostei muito da que encontrei e fui trocando alguns ingredientes por outros mais saudáveis. O resultado ficou do meu gosto, mas eu não pensei que ia agradar tanto. Os meninos amaram”, lembra a mãe de Lucas, Alessandra Matos.

Alessandra, na verdade, trabalha com Marketing. Porém, não abriu mão de embarcar na ideia do filho e fazer o bolo de banana crescer.

“Fazer o bolo é como se fosse uma terapia. Quando eu recebo o retorno dos nossos clientes é como fechar aquele ciclo desde que eu comecei o preparo da receita: eu fiz, ela chegou lá e conseguiu captar todo o carinho que a coloquei naquele bolo. Isso para mim, tem um valor infinito”.

Bolo com afeto

É um negócio mesmo de mãe para filho. “Eu pulei no barco. Ele falou ‘bora, e eu falei, vamos’. Para mim, tem um conceito muito de afeto. Eu, no intuito de mãe ajudar o filho – até para ele juntar mais grana – fui fazendo os bolos, sempre dentro do tempo que eu tinha. Muito mais para Lucas e por Lucas. Eu gosto, tenho paixão por fazer esse bolo porque eu sei que estou contribuindo para os sonhos dele”, ressalta Alessandra.

A meta agora é ampliar a capacidade de produção, como complementa Lucas. “Começamos a estudar recentemente a inserção de colaboradores para que assim seja possível escalar o negócio. Como tudo surgiu do bolo de banana e ele apresentou um sucesso tremendo, escolhemos seguir focando em elevar ao máximo a qualidade de um produto único e utilizá-lo como o símbolo da marca. E numa visão mais sonhadora, quem sabe um dia podemos investir na criação de um café, oferecendo diversos itens para café da manhã, lanche da tarde, jantar. É um sonho”.

Lucas e Alessandra também estudam incluir ingredientes que podem ser adicionados à massa a pedido do cliente. “Além de recheios, estudamos incluir opções de ‘mix-ins’, como passas – eu gosto (risos) – nozes, amêndoas, gotas de chocolate, coco ralado, até pedaços de banana. Também visamos a criação de novas opções de substituição de ingredientes, para quem quer um bolo ainda mais saudável, assim como a do demerara pelo xilitol, poderemos ter a substituição do óleo de milho pelo óleo de coco”, completa.

O SEGREDO DA RECEITA

. Organização e planejamento Para construir um negócio que dê mais prazer do que dor de cabeça, é preciso estar organizado e seguir um plano, mesmo que simples.

. Diferencial Foque naquilo que você tem de melhor e identifique nisso pontos que você não encontra facilmente em outros produtos e serviços.

. Canal de vendas Seja Instagram, WhatsApp ou qualquer outra rede social é fundamental definir um canal de vendas. O Instagram do bolo hoje é uma grande vitrine de loja.

QUEM SÃO

Alessandra e Lucas Matos são mãe e filho. Juntos, eles criaram a marca baiana de bolo artesanal, o Bolo de Banana da Minha Mãe.