Aceitar cargo “não é suspeição”, diz Moro após Lewandowski na Justiça

O senador Sergio Moro (União Brasil-PR) disse nesta 5ª feira (11.jan.2024) que aceitar o cargo de ministro “não é e nunca deveria ter sido causa de suspeição”.

O congressista deu a declaração em seu perfil do X (ex-Twitter) depois de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indicar o ex-ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski para o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Em 2021, o STF (Supremo Tribunal Federal) anulou as decisões da Justiça Federal de Curitiba contra Lula em 4 processos da Lava Jato. A Corte também decidiu pela suspeição de Moro no caso do triplex no Guarujá.

Durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Moro deixou o cargo de juiz e assumiu como ministro da Justiça. Esse seria um dos motivos avaliados pelo STF na decisão.

Lewandowski, agora escolhido por Lula para a Justiça, também chegou ao Supremo por indicação do petista, em 2006.

Além de Moro, o ex-deputado Deltan Dallagnol (Novo-PR) também comentou sobre a indicação de Lula. Declarou que Lewandowski beneficiou o petista enquanto esteve na Corte.

Em publicação em seu perfil do X, o ex-congressista elencou decisões do ex-ministro que teriam beneficiado o chefe do Executivo, como a anulação de provas obtidas no acordo de leniência da Odebrecht e a permissão para a defesa de Lula acessar os arquivos da operação Spoofing.

“Agora que Lewandowski se tornou ministro da Justiça de Lula, as decisões que ele tomou em benefício de Lula e do PT serão anuladas? Lewandowski terá sua parcialidade pró-Lula e pró-PT reconhecida?”, questionou Dallagnol.