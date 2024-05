R$ 300 mil é ajuda emergencial, diz Pimenta a prefeito de Farroupilha

Ministro afirma que Fabiano Feltrin só solicitou o recurso depois gravar vídeo declarando que o governo federal não estava dando apoio

Segundo Pimenta, ainda não é possível mensurar os custos dos danos causados pela tragédia, já que boa parte está encoberta pela água. Na imagem, o ministro (ao centro) durante entrevista a jornalistas no Rio Grande do Sul. À esquerda, o governador gaúcho, Eduardo Leite (PSDB) Lucas Leffa/Secom – 4.mai.2024

PODER360 9.mai.2024 (quinta-feira) – 20h42



O ministro da Secom (Secretaria de Comunicação Social), Paulo Pimenta, respondeu nesta 5ª feira (9.mai.2024) as declarações do prefeito de Farroupilha (RS), Fabiano Feltrin (PP). O chefe do Executivo municipal disse que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enviou só R$ 300 mil ao município para ajudar com as consequências das fortes chuvas.

Pimenta afirmou que o valor é uma ajuda emergencial “para comprar água, comida, material de limpeza, material de higiene, para não faltar nada”. O chefe da Secom declarou ainda que o montante só foi solicitado depois de o prefeito afirmar em vídeo que os recursos do governo federal não estavam chegando à região.

“Isso não tem nada a ver com os projetos de vão ser apresentados pelas prefeituras. Mais de 30 municípios já tiveram projetos aprovados. Farroupilha vai fazer o plano de trabalho para a reconstrução, para o restabelecimento. Isso não tem nada a ver com a ajuda humanitária, que são esses R$ 300 mil”, disse Pimenta.

O ministro afirmou que Fabiano Feltrin tentou espalhar uma mentira sobre a ajuda do governo. “É hora de a gente agir com honestidade, com equilíbrio, e ter a responsabilidade da função, do cargo que a gente exerce”, disse.

Pimenta declarou ainda ter ligado para o prefeito logo depois de ver o seu vídeo oferecendo ajuda. Declarou ter sido tratado de forma grosseira pelo prefeito.

“Ele, de forma absolutamente inadequada, não só me gravou, como fez um vídeo para lacrar na internet, em época de crise”, afirmou.

ENTENDA O deputado federal tenente-coronel Zucco (PL-RS) publicou um vídeo no Instagram nesta 5ª feira (9.mai) do prefeito de Farroupilha discutindo com o ministro da Secom por telefone.

Na ligação, Feltrin cobra Pimenta sobre o valor que será repassado ao município gaúcho.

“Da maneira como está, vai vir R$ 300 mil para Farroupilha. Só em uma contenção que eu tenho que fazer aqui é mais de R$ 10 milhões. R$ 300 mil, o senhor acha que eu vou fazer o que aqui?”, diz o prefeito.

Na 4ª feira (8.mai), o prefeito de Farroupilha publicou um vídeo no Instagram afirmando que os recursos anunciados pelo governo federal não chegaram aos municípios afeados pelas chuvas no Rio Grande do Sul.

“Nós precisamos de dinheiro do governo federal. Nós precisamos de dinheiro para a saúde. Nós temos 110 hospitais atingidos no Rio Grande do Sul, 17 deles sem nenhum tipo de serviço. Nós temos 75 hospitais que estão com serviços apenas parciais e já com dificuldade de insumos de oxigênio, gases medicinais”, declarou Feltrin.

