Acelerando Mudanças: Prefeitura convida cidadãos para o plantio de mudas nativas em nascente de Teixeira de Freitas

A Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas convida a população para participar, na próxima quinta-feira (02), do plantio de mudas nativas em nascente do Loteamento Nanuque, juntamente com alunos da Escola Municipal Irmã Dulce, às 9 horas.

A iniciativa faz parte da “Campanha Acelerando Mudanças: seja a mudança que você deseja ver no mundo!” , em parceria com a empresa Suzano. O plantio de espécies nativas estabiliza o solo ao redor de nascentes e evita o assoreamento, que consiste no processo de acúmulo de terra, lixo e matéria orgânica no fundo de um rio.

Informações sobre o evento

Dia: 02/03/2023 (quinta-feira)

Horário: 9h

Endereço: Entroncamento da Avenida Minas Bahia com a rua Carlos Chagas

