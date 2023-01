Republicanos pedem renúncia de George Santos nos EUA

Políticos do Partido Republicano dos Estados Unidos oficializaram um pedido de renúncia do deputado George Santos, que é filho de brasileiros. O presidente do partido no condado de Nassau, em Nova Iorque, Joseph G. Cairo Jr., afirma que George Santos “desgraçou a Câmara dos Deputados e não o consideramos um de nossos congressistas”.

Os pedidos de renúncia marcam a ação mais contundente desde a publicação de uma reportagem do jornal The New York Times, na qual foi revelado que Santos havia mentindo a respeito da sua formação educacional e profissional para seus eleitores.

O deputado Anthony D’Esposito encabeçou o pedido para que Santos deixe o posto dentro do partido.

Nas redes sociais, o republicano convoca o deputado eleito a renunciar por ter enganado a população. “Quando os funcionários públicos enganam aqueles a quem devem servir, eles não estão mais aptos para trabalhar para o povo”, declarou D’Esposito.

Em novembro de 2022, George Santos foi eleito deputado. Atualmente, ele é alvo de investigações do Estados Unidos e Brasil.