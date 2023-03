(Foto: Reprodução)

Nesta sexta-feira (31), a Secretaria de Meio Ambiente, através da Equipe de Educação Ambiental, realizou junto a Casa da Cultura mais uma ação da Campanha Acelerando Mudanças (cujo tema é “Seja a Mudança que você deseja ver no mundo!”) na Escola Municipal Delci Rodrigues de Aguilar, localizada no bairro Santa Rita.

Tanto no turno matutino como no vespertino, as crianças tiveram momentos de descontração e aprendizado sobre a importância de preservação dos recursos hídricos, refletindo o seu papel de forma lúdica como beija-flores no mundo.

(Fotos: Reprodução)

Na Educação Ambiental, o estudo da água ocupa um lugar central. Além de ser a base de todas as formas de vida e estar presente no cotidiano das crianças, é algo que elas identificam mais facilmente como uma questão ambiental concreta e, assim, podem tomar ações individuais para contribuir para a sua preservação.

(Fotos: Reprodução)

O post Acelerando Mudanças: Prefeitura leva campanha de conscientização à escola de Teixeira de Freitas apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.