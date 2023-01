Acevedo lamenta chances perdidas contra o Sampaio: ‘dói muito’

O Bahia não viveu uma grande noite contra o Sampaio Corrêa. No estádio Castelão, em São Luís, o tricolor até teve um bom volume ofensivo e criou chances para voltar do Maranhão com os três pontos na bagagem, mas pecou na pontaria e foi derrotado por 1×0, pela estreia na Copa do Nordeste.

Após a partida, o volante Acevedo lamentou o resultado. Ele valorizou o adversário, mas ponderou que o time teve chances para virar o placar.

“Foi um jogo duro, enfrentamos um grande rival. Aqui é muito difícil. Nós criamos muito e não conseguimos aproveitar. Isso dói muito, não ter aproveitado essas chances”, afirmou o volante.

A derrota no Castelão foi a primeira do Bahia na temporada. Até então o Esquadrão vinha de três vitórias consecutivas, todas pelo Campeonato Baiano. O resultado deixou o tricolor na quarta colocação do grupo B, já que, da chave, apenas o Náutico venceu o seu compromisso. O Timbu bateu o Atlético de Alagoinhas, no Carneirão.

O próximo compromisso do Esquadrão na Copa do Nordeste será contra o Ferroviário, no dia 4 de fevereiro, na Fonte Nova. Antes, o tricolor encara o Jacobinense, Vitória e Barcelona-BA. Todos pelo Campeonato Baiano.