Wikipedia pode derrubar página de pré-candidata do Novo a SP pela 3ª vez

Enciclopédia digital diz que biografia de Marina Helena não atende a critérios de relevância; partido fala em censura

“Com anos de experiência em políticas públicas e uma trajetória de destaque, ela é a escolha competente e íntegra para liderar a cidade”, afirmou o Novo ao anunciar a pré-candidatura de Marina Helena Santos (foto) à Prefeitura de São Paulo Divulgação/Julia Godoy – 30.out.2023

PODER360 27.abr.2024 (sábado) – 21h27



A Wikipedia, enciclopédia digital fomentada por usuários da internet, rejeitou a criação do perfil da pré-candidata à Prefeitura de São Paulo pelo partido Novo, Marina Helena, duas vezes seguidas: em junho de 2022 e em dezembro de 2023. Agora, na 3ª tentativa de aliados de Marina de incluir a biografia da política, o site incluiu um aviso na página, sinalizando que o perfil pode ser novamente retirado do ar.

Eis a página com o aviso:

Segundo o partido, as sucessivas derrubadas da página “fazem parte de uma estratégia de boicote” à candidatura de Marina. A sigla e a candidata já pediram ao site a revisão da decisão.

A enciclopédia digital afirma que a pré-candidata não atende aos requisitos de relevância. O site exige que pessoas, conceitos, eventos e coisas atendam a critérios de notabilidade, estabelecidos pela plataforma, para que suas páginas sejam mantidas no ar. A Wikipedia nega censura.

Em nota, o partido Novo afirma que a página de Marina atende aos parâmetros da Wikipedia.

A legenda tem estimulado que seus seguidores, filiados e militantes entrem no debate e pressionem a plataforma com seus canais de comunicação interna. Apoiadores do partido contestam a decisão da Wikipedia dentro dos fóruns de discussão internos do site.

Os demais pré-candidatos, Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (Psol), Tabata Amaral (PSB) e Kim Kataguiri (União) estão com suas páginas acessíveis.

Eis a íntegra da nota do Novo:

“O Partido Novo de São Paulo vem a público expressar sua profunda preocupação e insatisfação com o recente boicote que a integrante do nosso partido, Marina Helena, vem sofrendo na plataforma Wikipedia. O verbete de Marina Helena foi criado e imediatamente marcado para eliminação rápida, apesar da clara evidência de que os critérios de notoriedade eram atendidos devido a várias citações em mídias de abrangência nacional.

“A própria Wikipedia estabelece que políticos com diversas citações em mídias nacionais são considerados notórios e, portanto, devem possuir verbete. É imperativo questionar os critérios inconsistentes que regem as decisões editoriais na Wikipedia. A exclusão do verbete não apenas obscurece a trajetória e as contribuições significativas de Marina Helena, mas também reflete uma preocupante falta de transparência e equidade na manutenção de registros públicos.

“Pedimos a todos que se juntem a nós na exigência de uma revisão desta decisão arbitrária. O restauro do verbete de Marina Helena é crucial não apenas para a justiça e reconhecimento de suas realizações, mas também para garantir que a plataforma permaneça um espaço de informação inclusivo e representativo. Não podemos permitir que vozes relevantes sejam silenciadas”.