Acidente com três carretas deixa motoristas feridos no Oeste baiano; trecho de pista ficou interditado

Dois motoristas ficaram feridos, um deles preso às ferragens, após um acidente que envolveu três carretas em Muquém do São Francisco, no Oeste baiano. O fato ocorreu na noite desta terça-feira (15) em um trecho da BR-242, conhecido como subida da Serra do Cipó. Por conta do acidente, a pista seguia interditada na manhã desta quarta-feira (16).

Um volume de óleo que era transportado em uma das carretas se espalhou pelo local. Segundo o Blog do Braga, parceiro do Bahia Notícias, o resgate avançou pela madrugada desta quarta e envolveu duas equipes do Samu de Ibotirama, além do Corpo de Bombeiros de Barreiras e Bom Jesus da Lapa, também cidades do Oeste do estado.

A suspeita é que o motorista tenha sofrido fratura em pelo menos uma das pernas. Não há mais informações sobre o estado de saúde dos feridos.