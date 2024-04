Acidente de ônibus no Chile deixa duas brasileiras mortas e faz 33 feridos

Um acidente envolvendo um ônibus de turismo aconteceu na região do norte do Chile fez vítimas. Até o momento duas mulheres brasileiras morreram e outras 33 pessoas ficaram feridas. O acidente aconteceu na madrugada da última quinta-feira (25). Conforme o Ministério das Relações Exteriores, o ônibus oriundo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e levava 42 brasileiros, sendo 39 passageiros, um guia e dois motoristas, desses, três então internados em estado grave.

O jornal chileno “La Tercera” publicou que o episódio teria acontecido depois do motorista, que também é brasileiro, perder o controle e capotar o ônibus na rota entre Passo Jama, na Argentina, e San Pedro do Atacama, cidade turística na região de Antofagasta.

Elenice Terezinha Mezzomo Preto, natural do município de David Canabarro (RS), foi uma das vítimas. A prefeitura da cidade publicou nas redes sociais uma nota prestando condolências à família. Ela era professora.