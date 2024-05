Governo vai “cavucar” dinheiro para ajudar o RS, diz Lula

Presidente afirmou que não permitirá que nenhuma burocracia atrapalhe a urgência das medidas anunciadas para ajudar o Estado

Da esq. para a dir.: Luís Roberto Barroso (STF), Geraldo Alckmin (vice-presidente), Luiz Inácio Lula da Silva (presidente) e Fernando Haddad (Fazenda) em anúncios de medidas para o Rio Grande do Sul Sérgio Lima/Poder360 – 9.mai.2024

Evellyn Paola 9.mai.2024 (quinta-feira) – 13h42



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta 5ª feira (9.mai.2024) que o governo vai “cavucar” dinheiro onde estiver disponível para “encontrar os recursos necessários para devolver a dignidade” do povo do Rio Grande do Sul.

“Não podemos permitir que nenhum viés burocrático possa atrapalhar a urgência das medidas que estamos anunciando”, disse o presidente em anúncio do governo para ajudar o Estado gaúcho.

Além dos anúncios do governo federal, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e outras autoridades como o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), também falaram sobre ajudas para o RS.

Haddad anunciou um pacote de medidas de ajuda que somam R$ 50,9 bilhões. Os recursos atenderão a 3,5 milhões de pessoas prejudicadas pelas fortes chuvas e enchentes que assolam o Estado.

O foco desta etapa é atender a trabalhadores assalariados, beneficiários de programas sociais, produtores rurais, empresas e os municípios. Um total de 3 medida provisória com parte desses auxílios serão enviadas ao Congresso Nacional nesta 5ª feira. De acordo com Haddad, o impacto primário das medidas será de R$ 7,6 bilhões.

“O que vocês viram anunciar aqui foram as primeiras medidas de crédito. Isso não termina aqui. Eu tenho dito aos ministros que nós temos que nos preparar, porque a gente vai ter o tamanho da grandeza dos problemas quando a água baixar e quando os rios voltarem à normalidade”, avaliou Lula.