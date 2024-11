Acidente fatal envolvendo três carros deixa um turista morto em Porto Seguro

Um homem de 69 anos, identificado como Dilmar Silveira Santos, morreu após se envolver em um grave acidente na orla norte de Porto Seguro, na tarde deste domingo (10). Dilmar seguia na cidade como um turista, em uma visita um carro colidiu com o seu, o mesmo foi levado ao Hospital que atende a região mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações do portal Radar News, parceiro do Bahia Notícias, Dilmar estava como passageiro em um veículo Corsa Classic que colidiu com outros dois veículos. O acidente ocorreu quando o Corsa colidiu com a traseira de um Voyage, que, em seguida, atingiu um Jeep Compass.

Além do turista, outras três pessoas ficaram feridas na colisão: uma mulher de 40 anos e uma criança de três anos, que estavam no Corsa, e uma passageira de 59 anos do Jeep Compass. O condutor do Voyage não sofreu ferimentos.

O Bahia Notícias entrou em contato com Corpos de Bombeiros Militares, que confirmaram a necessidade de retirar duas pessoas que ficaram presas nas ferragens após acidente. A ação foi realizada por agentes do 6º Batalhão de Bombeiros Militares — 6º BBM.

Dilmar e o motorista do Corsa foram retirados das ferragens pelos bombeiros e encaminhados ao Hospital Luís Eduardo Magalhães, mas não resistiram aos ferimentos. A Polícia Civil investiga as causas do acidente e os veículos envolvidos passarão por perícia.