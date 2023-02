Suplentes dos ministros de Lula tomam posse no Senado Federal

Os suplentes que substituirão ministros do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Senado Federal foram empossados nessa quinta-feira (2/2). A posse ocorreu em cerimônia na presidência do Senado Federal, comandada por Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

O senador Flávio Dino (PSB-MA), que se licenciou para ser ministro da Justiça e Segurança Pública, será substituído pela suplente Ana Paula Lobato (PSB-MA).

Camilo Santana (PT-CE), ministro da Educação, será substituído por Augusta Brito (PT-CE) durante a licença. O suplente Fernando Farias (MDB-AL) ocupará o lugar de Renan Filho (MDB-AL), ministro dos Transportes.

Posse de senadoresCom esquema de segurança reforçado, o Senado Federal empossou, na quarta-feira (1º/2), os 27 parlamentares eleitos em outubro de 2022.

O rito de posse teve início com a execução do Hino Nacional. Em seguida, o senador reeleito Otto Alencar (PSD) foi designado pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para fazer o juramento.

A cerimônia foi seguida pelo juramento dos demais senadores e senadoras. Veja a lista dos 27 parlamentares que tomaram posse na quarta-feira: