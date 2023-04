ACM Neto diz que os cem dias de Jerônimo foram marcados por muita propaganda

O ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) disse nesta segunda-feira (10) que os cem dias do governo Jerônimo Rodrigues (PT) foram marcados “por muita propaganda, muito oba-oba, muita dancinha e poucas realizações”. Em publicação em suas redes sociais, ACM Neto lembrou que, de fato, são quase 6 mil dias que o PT está à frente da administração estadual e a população baiana continua convivendo com a escalada da violência, com a longa espera pela regulação, com o desemprego acentuado e com uma péssima qualidade de ensino.

“Eu acho que cem dias é tempo suficiente para a gente ver a que o governo veio, quais são as prioridades, onde está o foco. E a pergunta que faço em nome de milhões de baianos é por que em cem dias não houve ações concretas e uma demonstração de segurança ao cidadão, de investir para de devolver a paz aos baianos e tirar nosso estado do primeiro lugar em homicídios em todo o país; por que em cem dias não foi feita uma ação muito clara para resolver o problema da regulação. Em cem dias também pouco sinais concretos o governo fez para mostrar que pretende tirar a Bahia das últimas posições da educação pública”.

De acordo com ACM Neto, no mesmo período “pouco foi feito em relação à geração de emprego e ao desenvolvimento econômico da Bahia”. “Então, cem dias e mais todos os outros anos que o PT governa a Bahia é muito tempo. Aqui, fica na verdade um alerta porque temos muito tempo pela frente. Espero que o governo possa mudar, inverter suas prioridades e o governador possa começar efetivamente a trabalhar e resolver, efetivamente, os graves problemas que atingem nosso estado”.

