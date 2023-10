Acusado de matar e esconder corpo de amigo de infância é preso

Ed Santos / Acorda Cidade

1 de 1 Acusado de matar amigo de infância é preso – Foto: Ed Santos / Acorda CidadeUm homem, de 47 anos, acusado de matar um amigo de infância e esconder o corpo da vítima, em Feira de Santana, interior da Bahia, foi preso nessa terça-feira (3/10). Segundo a Polícia Civil, o homem, que não teve a identidade informada, é apontado como autor da morte de Roberto Teles da Mangabeira. O homicídio ocorreu em 31 de julho no bairro de Mangabeira.

Após agredir a vítima com barras de ferro, o acusado a amarrou e a amordaçou, além de a torturar cobrindo o rosto com saco plástico, informou o coordenador da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Feira), delegado Yves Correia.

Leia a matéria completa no Bahia Notícias, parceiro do Metrópoles.

