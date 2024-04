Nunes diz avaliar ao menos 10 possíveis nomes a vice

Prefeito de São Paulo (MDB) afirmou que Milton Leite (União), presidente da Câmara, é “um bom nome”, mas negou que seja o preferido; escolha deve ser feita só em julho

O prefeito de São Paulo Ricardo Nunes (MDB) declarou que adiará ao máximo a escolha do seu número 2; na imagem, Ricardo Nunes Reprodução/Instagram – 15.dez.2022

PODER360 27.abr.2024 (sábado) – 23h26



O prefeito de São Paulo Ricardo Nunes (MDB) afirmou que avalia, ao menos, 10 possíveis candidatos à vice-prefeito na campanha para reeleição deste ano e disse que “ainda é cedo para definir quem assumirá o posto”. Nunes deu a declaração em entrevista à Rádio Bandeirantes neste sábado (27.abr.2024).

“Eu tenho alegria de poder ter em torno de 10 nomes de pessoas que estão sendo indicadas para vice. Isso também é um desafio, porque não é fácil ter tantos nomes e conseguir conciliar entre essa grande frente ampla que a gente construiu em São Paulo. Quanto mais eu puder colocar lá para frente, mais eu vou”, disse.

Nunes declarou ainda que o presidente da Câmara dos Vereadores, Milton Leite (União Brasil), não é o candidato “preferido”. Ainda assim, afirmou que ele é “um bom nome, de um partido importante, e é uma pessoa importante a qual eu reconheço todo o trabalho que desenvolve na Câmara”.

Segundo o prefeito, Leite deve ser recompensado politicamente pelo alinhamento entre a Câmara Municipal e o Palácio do Anhangabaú. “Eu consegui votar tudo que eu quis. Consegui elevar a cidade para um novo patamar pelo apoio dos vereadores”, afirmou.

Nunes citou alguns dos cotados para compor a chapa e disputar a eleição municipal ao seu lado. Eis a lista:

deputado estadual Tomé Abduch (Republicanos); delegada Raquel Gallinati (PL); secretário-executivo da Segurança Pública Osvaldo Nico (sem partido); secretária de Políticas para a Mulher Sonaira Fernandes (PL); vereadora Rute Costa (PL). O atual prefeito da capital paulista também negou a especulação de que estaria elaborando uma pesquisa interna entre os partidos com representação na Câmara para definir o candidato a vice-prefeito. Disse ainda que a definição deve ser em julho, durante as convenções partidárias, em reunião com aliados.