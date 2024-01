Acusado de tentar matar servidor da EMBASA é preso pela PM de Itamaraju

Durante a tarde desta quarta-feira (24) de janeiro, a Polícia Militar da 43ª CIPM de Itamaraju, após tomar conhecimento de uma tentativa de homicídio com golpes de madeira no bairro Várzea Alegre, passou a realizar diligências a fim de identificar e localizar o autor do crime.

O principal suspeito identificado foi FRANSUEL ROSÁRIO DE OLIVEIRA (29 anos), que tentou contra a vida de José Geraldo Sales Dias (37 anos), encontrado caindo no interior de um imóvel no bairro Várzea Alegre, nas primeiras horas desta quarta-feira (24).

José Geraldo Sales Dias foi encaminhado para o Hospital Municipal de Itamaraju, onde posteriormente foi transferido para o município vizinho devido um TCE (Traumatismo Cranioencefálico) causado pelo afundamento na região da cabeça.

Após realizaram diligências e lograram êxito, FRANSUEL ROSÁRIO DE OLIVEIRA foi encaminhado para a delegacia e prestou depoimento a equipe do delegado Gilvan de Meireles Prates.

FRANSUEL ROSÁRIO DE OLIVEIRA, também é acusado de possuir ligações com o narcotráfico na região

Foi lavrado auto de prisão em flagrante delito e o preso será encaminhado para Teixeira de Freitas onde ficará à disposição da justiça.