Acusado morre em ação policial, após resistir prisão

Um indivíduo morreu durante o período noturno desta sexta-feira (28), ao resistir à prisão, após os militares da 43ª CIPM, realizar incursões na região bairro São Bernardo em Itamaraju.

No início da tarde os polícias do PETO, abordaram PAULO HENRIQUE SANTOS GOMES (21 anos), que transportava uma sacola com grande quantidade de drogas, que inicialmente era acompanhado de seu irmão OTAVIO DE JESUS SANTOS, popular “Neguim”, mas ao notar a aproximação dos militares abandonou o irmão e conseguiu escapar.

Com base nas informações, a polícia fechou o cerco do acusado. Disparos foram audíveis e os militares revidaram atingindo o acusado OTAVIO DE JESUS SANTOS, que chegou a ser socorrido para o hospital municipal.

O acusado chegou a receber atendimento médico, mas devido aos ferimentos acabou vindo a óbito na unidade hospital municipal.

Seguindo procedimentos a polícia civil foi notificada e um levantamento cadavérico autorizado. O servidor público Anderson Barbosa, transferiu o corpo para o IML do município.

Os militares prestarão depoimentos e a polícia deverá proceder o caso como “Auto de Resistência”.