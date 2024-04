Acusado pela ex, filho de Lula já fez post homofóbico: “Monte de gay”

Acusado pela ex-mulher de agressão física e psicológica, o empresário Luís Cláudio Lula da Silva, filho do presidente, já fez uma postagem homofóbica quando atuava como preparador físico do Corinthians. Na ocasião, escreveu sobre um jogo entre São Paulo e Monterrey [time mexicano] pela Copa Libertadores da América: “Olha, contaram uma piada para mim.. eu não achei graça mas vou passar: Amanhã tem Monterrey contra um monte de gay… que pecado rsrs”.

A publicação no Twitter foi em 2010, mas voltou a chamar a atenção após o boletim de ocorrência registrado pela psicanalista Natália Schincariol no início do mês. A Justiça concedeu medida protetiva em favor da médica e proibiu Luís Cláudio de citar o nome dela na internet. O empresário nega que tenha agredido a ex-companheira.

filho lula esposa(1)

Natália Schincariol e o empresário Luís Cláudio, filho do presidente Lula Reprodução

Natália Schincariol (2)

Lula e Natália. A psicanalista apoiava o petista antes de entrar para a família Instagram/Reprodução

Luis Cláudio Lula da Silva, filho de Lula, concede entrevista como diretor do Parintins Futebol Clube

Bolsonarista quer moção de repúdio da Câmara contra Luís Cláudio Lula da Silva Reprodução/Instagram

Natalia Schincariol e Luís Cláudio Lula da Silva

Natalia Schincariol e Luís Cláudio Lula da Silva Reprodução/Instagram

nora de lula Natália Schincariol

Natália Schincariol e Lula Instagram/Reprodução

Luís Cláudio Lula Corinthians

Luís Cláudio atuou no Corinthians entre 2009 e 2010 Reprodução

Após a repercussão negativa da postagem sobre o São Paulo Futebol Clube, o filho de Lula pediu desculpas na mesma rede social. “Não entendi a ira de alguns comigo.. não fui eu que fiz a piada… eu nem entendi ela.. por isso contei aqui. Boa.. fiz uma piada.. quero pedir desculpas a quem não aceitou”, escreveu na ocasião.

Luís Cláudio iniciou sua carreira como preparador físico nas categorias de base do São Paulo e passou pelo Palmeiras antes de ser contratado pelo então presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, para compor a equipe técnica de Mano Menezes em 2009.

O filho de Lula deixou o Corinthians em julho de 2010 alegando não haver espaço no clube para se tornar treinador. Retornou em 2011, dessa vez como empresário de marketing esportivo com sua empresa recém-criada, a LFT. Sua função era prospectar patrocínios para o clube paulista, com salários de R$ 20 mil mensais. A parceria durou até 2013.

Versões No início deste mês, Natália Schincariol registrou boletim de ocorrência contra Luís Cláudio. À polícia, a psicanalista relatou ter sofrido agressões físicas e psicológicas, chegando a ser hospitalizada com crises de ansiedade.

A Justiça concedeu medida protetiva em favor da médica, impedindo o filho de Lula de se aproximar ou manter qualquer tipo de contato com a ex-namorada. O PT não se manifestou oficialmente sobre o caso. Em nota enviada à coluna, a advogada de Luís Cláudio, Carmen Tannuri, negou as acusações.

“Tomamos conhecimento das fantasiosas declarações que teriam sido proferidas pela médica, atribuindo ao nosso cliente inverídicas e fantasiosas agressões, cujas mentiras são enquadráveis nos tipos dos delitos de calúnia, injúria e difamação, além de responder por reparação por danos morais, motivos pelos quais serão tomadas as medidas legais pertinentes”, declarou a advogada.