Acusado tomba ao confrontar RONDESP em Prado

Um indivíduo morreu nesta quinta-feira (28) de março, ao resistir à prisão e efetuar disparos contra guarnições da RONDESP e Policia Militar da 88 CIPM, no município de Prado.

Durante patrulhamento tático da força de segurança, as guarnições receberam informações através do contato de denúncias, que um indivíduo estaria comercializando material entorpecente e aterrorizando a sociedade, além de possuir acusações de envolvimento com vários homicídios.

As guarnições destinaram até o local apontado nas denúncias, deparando com o suspeito portando um certo volume na cintura, houve disparos e o acusado acabou adentrando um imóvel. Outros disparos foram realizados e o acusado ignorou as ordens, onde os militares revidaram a injusta agressão. A sequência de tiros terminou com a abordagem tática, no entanto, LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS GONÇALVES (19 anos), estava caído com ferimentos ao lado de uma arma de fogo e material entorpecente.

Os militares socorreram LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS GONÇALVES para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24horas) de Prado, mas devido aos ferimentos acabou não resistindo, vindo a óbito.

O corpo de LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS GONÇALVES foi removido da unidade e encaminhado ao IML do município de Itamaraju.

Os militares prestaram depoimento e a polícia deverá proceder o caso como “Oposição a ação policial”.