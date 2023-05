Ex-marido queima ingresso de fã do RBD; mulher gastou R$ 870

Uma fã da banda RBD, identificada como Ingrid Santos Lima, precisou registrar um boletim de ocorrência contra o ex-marido após o homem queimar o ingresso do show do grupo, que vai acontecer no dia 17 de novembro, em São Paulo.

Em entrevista ao G1, a jovem revelou que discutiu com o ex-marido, não percebeu que ele tinha furtado o ingresso dentro da sua casa até receber vídeos e GIFs no WhatsApp vendo o bilhete sendo queimado no fogão na última quinta-feira (4).

O ingresso, que custou R$ 870, estava escondido em um livro e Ingrid desconfia que pode ter sido furtado em algum momento durante as visitas do ex-marido para ver o filho do casal. Os dois estão separados há seis meses.

Ingrid está recebendo ajuda de vários fãs nas redes sociais após a notícia vir à tona. Muitos internautas no Twitter desconfiaram que a fã do RBD estaria falando a verdade, outros iniciaram uma vaquinha online.

A jovem, que tem uma filha chamada Anahi – nome de uma das cantoras do grupo mexicano – teve de procurar uma Delegacia da Mulher para registrar um boletim de ocorrência. A delegada do caso, Francini Ibrahin contou que a violência contra a mulher não se caracteriza apenas às agressões físicas, mas a injúria e violência moral estão inclusas.

“A medida protetiva dela já foi deferida. Vamos instaurar o inquérito policial por ameaça, injúria e dano. Em uma possível sentença, o juiz poderá fixar o valor mínimo para o dano material e dano moral. Ela poderá ainda, optar por ajuizar uma ação para a reparação dos danos em decorrência de o agressor ter queimado o ingresso. Aqui na DDM, todas as medidas de Polícia Judiciária foram adotadas e o devido acolhimento à vítima foi realizado”, explicou a delegada.