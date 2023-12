Acusados de matar empreiteiro são condenados a 150 anos de prisão

A 1ª Vara Criminal de Samambaia condenou os acusados de sequestrar e matar o empreiteiro Daniel Carvalho da Silva, 31 anos. Cada um dos réus recebeu pena superior a 50 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. Eles responderam pelos crimes de roubo, extorsão qualificada com resultado em morte e ocultação de cadáver.

Confira as condenações:

Benevaldo Barbosa Novais: 50 anos, seis meses e 20 dias de reclusão, pelos crimes de extorsão qualificada com resultado em morte e majorada por concurso de pessoas; furto qualificado por concurso de pessoas; e ocultação de cadáver. Rinaldo Barbosa Novais: 54 anos, um mês e 15 dias de reclusão, pelos crimes de roubo majorado por concurso de pessoas; extorsão qualificada com resultado em morte e majorada por concurso de pessoas; furto qualificado por concurso de pessoas; e ocultação de cadáver. Edson de Barbosa de Novais: 50 anos, seis meses e 20 dias de reclusão, pelos crimes de crimes de roubo majorado por concurso de pessoas; extorsão qualificada com resultado em morte e majorada por concurso de pessoas; furto qualificado por concurso de pessoas; e ocultação de cadáver. Os acusados também foram condenados a pagar multas, calculadas sobre um trigésimo do valor do salário mínimo vigente à época do crime e com a devida correção monetária.

A vítima desapareceu na noite de 26 de outubro de 2022, após deixar a igreja Centro de Evangelização Renascidos em Pentecostes, em Taguatinga, quando foi rendida pelos criminosos.

Por volta das 21h43, os acusados roubaram a caminhonete de Daniel. Nos dias seguintes, em local desconhecido, mas ainda no Distrito Federal, os criminosos combinaram de sequestrá-lo para conseguir acesso a senhas bancárias e cartões de crédito. A violência da quadrilha levou resultou na morte do empreiteiro.

Daniel foi sequestrado por um grupo criminoso Reprodução

O empreiteiro sumiu em outubro de 2022 Reprodução

Havia muito dinheiro na conta da vítima Reprodução

Policiais acreditam que ele foi morto e seu corpo, enterrado em área de mata Reprodução

No dia 31 de outubro de 2022, em Samambaia, Benevaldo, em acordo com os demais acusados, roubou os pertences da casa de Daniel. Posteriormente, os criminosos decidiram ocultar o cadáver do empreiteiro.

Ligações Pouco depois de ser abordada, a vítima ainda manteve contato com a companheira por meio de mensagens de texto, enviadas pelo WhatsApp. “Estranhei, pois ele sempre teve o costume de mandar áudios. Naquela noite, ele disse que não havia voltado para casa porque estava resolvendo alguns problemas”, explicou a mulher de Daniel, com quem está casada há oito anos.

Horas depois, o empreiteiro ligou para a esposa afirmando que alguém havia batido no seu carro e estava resolvendo as questões do conserto. Desconfiada, a mulher foi atrás dele e não conseguiu localizar o veículo do marido. “Já no dia 27, perguntei a ele o que estava acontecendo e ele disse que estava resolvendo problemas”, disse.

A família de Daniel fez dezenas de ligações ao longo do dia 27, mas nenhuma foi atendida. O celular, segundo os parentes, oscilava, ficando cerca de 30 minutos ligado e pelo menos cinco horas desligado. “Passamos a desconfiar da maneira que, supostamente, o Daniel escrevia. Ele recusava ligações por vídeo também”, detalhou a companheira da vítima.

Em 28 de outubro, o empreiteiro mandou os dois últimos áudios para a família. “Ele dizia apenas que estava tudo bem, mas a voz dele aparentava tristeza. Ele não falava onde estava e nem aceitava ajuda”, disse a mulher. Apenas por mensagens, Daniel escrevia que havia contraído dívidas e precisava de R$ 190 mil. “Ele dizia que estava sendo extorquido por agiotas, mas nunca teve e nem possui qualquer tipo de dívida”, garantiu a mulher.

O empreiteiro costumava andar com um cordão e pulseira de ouro, avaliados em cerca de R$ 30 mil. No dia em desapareceu, Daniel havia recebido muito dinheiro. “Esses valores estavam depositados na conta corrente dele”, disse a companheira.

“Além disso, um caminhão simulando uma mudança parou na frente da residência e levou tudo que havia dentro da casa. As roupas, móveis e todos os aparelhos eletrônicos”, disse a mulher, que não estava no local no momento do ocorrido.