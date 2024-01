Adolescente é executado em bairro de Teixeira de Freitas

Luan Lucas Borges Gonçalves (17 anos), foi morto com vários disparos de arma de fogo, durante o período noturno deste sábado (13) de janeiro, na região do bairro Colina Verde em Teixeira de Freitas.

O adolescente estava em sua residência, quando dois criminosos armados invadiram o local e abriram fogo, sendo atingido ao menos por três tiros na cabeça.

Após o crime os autores fugiram, tomando rumo desconhecido.

As autoridades policiais foram informadas a cerca do assassinato e guarnições estiveram no local, sendo efetuado o isolamento do cenário do crime.

Uma guia do levantamento cadavérico foi autorizada pelo delegado Gean Nascimento, que respondia pelo plantão da Polícia Civil.

O corpo de Luan Lucas Borges Gonçalves foi removido e transferido para o IML do município, no entanto, testemunhas prestaram depoimento. Que contribuirá com investigação na tentativa de identificar os autores e motivação do assassinato.