Tentativa de assalto a joalheria acaba em tiroteio em shopping do Rio

Uma tentativa de assalto a joalheira Lulean Joias acabou em tiroteio dentro do Shopping Nova America, em Del Castilho, na zona norte do Rio. O crime aconteceu no início da tarde. Os disparos assustaram os clientes, que se esconderam embaixo de mesas. Não há registro de feridos.

De acordo com informações da Polícia Militar, homens do 3ºBPM foram informados de disparos de arma de fogo no Shopping Nova América, após criminosos iniciarem um roubo à joalheria.

Na fuga, conforme a PM, os criminosos teriam roubado um carro. A corporação informou ainda que deflagrou buscas na região do Shopping Nova América, mas não detalhou se conseguiu capturar os assaltantes.

A joalheira não confirmou se os criminosos conseguiram levar mercadorias. A circulação de clientes no shopping foi normalizada pouco depois da confusão.

Em nota, o shopping frisou que não houve tumulto. “Shopping Nova América informa que tomou conhecimento do ocorrido em uma de suas lojas e esclarece que a ação foi pontual, não houve tumulto e não há registro de feridos. O shopping afirma ainda que está à disposição das autoridades para apoiar no esclarecimento dos fatos. O Nova América opera normalmente”.