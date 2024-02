Advogado de Valdemar deixa defesa de Bolsonaro no STF

Marcelo Bessa foi substituído por Luciana Lauria Lopes; troca se dá após veto a comunicação entre os investigados por suposta tentativa de golpe

O advogado Marcelo Bessa defendia, simultaneamente, o presidente do PL Valdemar Costa Neto (esq.) e o ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro (dir.) Sérgio Lima/Poder360 – 28.nov.2023

O advogado Marcelo Bessa deixou a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em casos que tramitam no STF (Supremo Tribunal Federal). Ele foi substituído por Luciana Lauria Lopes em, pelo menos, 14 processos que tramitam na Corte.

Os pedidos de substabelecimento foram protocolados nesta 5ª feira (15.fev.2024) no Supremo. Bessa chegou à equipe jurídica de Bolsonaro através do PL (Partido Liberal) e do presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, representado por Bessa no Mensalão e atualmente no caso da tentativa de golpe de Estado.

Por determinação do ministro-relator do caso, Alexandre de Moraes, os envolvidos estão proibidos de se comunicar entre si, mesmo que por meio de seus advogados. A defesa de Bolsonaro pediu na 4ª feira (14.fev) que o impedimento do contato entre ele e o presidente da legenda seja revogado.

Luciana Lauria já fazia parte do círculo de Jair Bolsonaro. Baseada no Rio de Janeiro, ela foi indicada pelo então presidente para ser ouvidora da Antaq (Agência Nacional de Transportes Aquaviários) em 2022.

Sua nomeação, no entanto, foi barrada por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em janeiro de 2023.