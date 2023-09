Aeroporto de Congonhas terá novo terminal até 2028

A empresa espanhola Aena, que ganhou a concessão do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, pelos próximos 30 anos, comunicou nesta segunda-feira, 25, que vai assumir a gestão do local a partir de 17 de outubro e que pretende até 2028 construir um novo terminal de passageiros. De acordo com o diretor-presidente da Aena Brasil, Santiago Yus, o objetivo do novo espaço será aumentar a distância entre a pista de táxi e a principal. Hoje, ela é menor do que é previsto pela legislação. Atualmente, a área do terminal é de 35 mil metros. Com a mudança, o espaço total deve ficar em torno de 80 mil metros quadrados. Outros investimentos, que devem ser entregues até 2026, estão previstos no aeroporto. Entre eles estão a ampliação das salas de embarque e das vias de acesso, reforma dos banheiros e a revitalização da fachada do aeroporto.

*Com informações do repórter Victor Moraes.

