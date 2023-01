Agitos de Verão na Ribeira: Mercado Iaô começa este fim de semana

A agenda de Verão da Soterópolis, que já anda bem movimentada, ganha charme e reforço com o Mercado Iaô, que inicia sua 5ª edição neste domingo (15) na Fábrica Cultural, na Ribeira. E para marcar o retorno do projeto, que terá quatro edições até 5 de fevereiro, a anfitriã Margareth Menezes recebe Ivete Sangalo no palco Diva Menezes – nome em homenagem a sua mãe – para celebrar a temporada em alto estilo.

O show acontece às 18h e é só o ponto alto do programa, que começa a partir das 10h, com a mesma receita das outras edições: reunir no amplo espaço de 7 mil m² gastronomia, feira com diversos produtos, serviços criativos e apresentações artísticas.

“É uma alegria poder voltar a realizar o Mercado Iaô presencialmente depois de tempos tão difíceis que passamos. Muito bom voltar a movimentar a Ribeira, com cultura, arte, economia criativa, gastronomia e, esse ano, com convidados e amigos tão especiais. Será lindo e esperamos todo mundo lá”, convida Margareth, que agora se divide entre Salvador e Brasília, para cumprir a agenda de ministra da Cultura.

Para os fãs, o Mercado Iaô será a oportunidade de curtir a Margareth cantora, pois ela já anunciou que não vai se apresentar no próximo Carnaval. Portanto, a empolgação da atmosfera pré-carnavalesca deverá prevalecer durante a festa. Desde a abertura, a música vai animar o público, com artistas e DJs se apresentando em frente ao casarão da Fábrica Cultural.

Outro destaque do projeto é a Rede Iaô – iniciativa da Fábrica Cultural que potencializa o trabalho de empreendedoras negras. As expositoras oferecem seus produtos e serviços na feira no Galpão das Artes e no Espaço Gastronômico. “Além de música de qualidade e várias linguagens artísticas criativas, no Mercado Iaô as pessoas sabem que vão encontrar gastronomia local, arte e produtos autorais de empreendedores baianos, comenta Jaqueline Azevedo, diretora geral da Fábrica Cultural.

O Mercado Iaô tem entrada franca até 14 horas. Depois disso, os ingressos, vendidos apenas no domingo, custam R$ 30 | R$ 15, com intuito de tornar o espaço autossustentável. A entrada do público está sujeita a lotação do espaço.

Nesta edição, o evento tem patrocínio do Instituto Nu, Carrefour e Prefeitura Municipal de Salvador.

Palacete das artes e Caixa Cultural abrem exposições

Novas aquisições do banco do Nordeste

Adriano Machado, AniGanzala / Eliane Gonzaga Pereira, Glicéria de Jesus da Silva, Helen Salomão, Iyá Boaventura Cavalcante dos Santos, Jamex, Kauam Mattos Marques Pereira, Tiago Sant’Ana (foto) e Val Souza são os artistas baianos que estão na exposição ‘Coleção Banco do Nordeste Bahia: Novas Aquisições’, em cartaz no Palacete das Artes, na Graça. Os trabalhos, de diferentes linguagens, passam a integrar o acervo da instituição. Visitação: terça a domingo, das 13h às 18h.

Mulheres que lutaram pela independência

As trajetórias de Maria Leopoldina, Maria Felipa, Maria Quitéria e Nísia Floresta estão em destaque na exposição Mulheres que Mudaram 200 Anos – em cartaz na Caixa Cultural Salvador, na Carlos Gomes. A pesquisa é da historiadora Mary del Priore e a mostra reúne trabalhos de outras mulheres que retratam, em diferentes linguagens, a participação relevante do quarteto no processo de independência e nos anos de sustentação do movimento. Visitação: terça a domingo, 9h às 17h30.