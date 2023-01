Bandidos explodem caixa eletrônico em cidade baiana

Bandidos explodiram um caixa eletrônico na cidade de Muniz Ferreira, a 90 km de Salvador, na madrugada deste domingo (29). A ação foi registrada por moradores por volta das 3h.

Segundo informações do Blog do Valente, parceiro do Bahia Notícias, o dinheiro do caixa não foi levado. O equipamento fica localizado nas dependências do Centro de Agricultura e teve sua estrutura destruída com a explosão.

Apesar de ter sido danificado, o caixa não foi totalmente detonado pelos explosivos e dificultou que os criminosos levassem o dinheiro.

