Agora no Bahia, Yago reencontrará o Vitória cinco anos após Ba-Vi da pancadaria 

Em 2018, quando tinha 23 anos, o volante Yago foi um dos protagonistas de um dos momentos mais lamentáveis da história do futebol baiano. Atuando pelo Vitória, ele participou da briga generalizada entre jogadores do tricolor e do rubro-negro no clássico disputado no Barradão.

A confusão teve início após o meia Vina comemorar o gol com dança. Ao todo o Vitória teve cinco jogadores expulsos. Sem atletas suficientes em campo, o jogo foi encerrado antes do fim e o tricolor declarado vencedor por W.O – no campo o duelo foi 1×1.

Cinco anos depois, Yago está do outro lado. Agora no Bahia ele se prepara para reencontrar o clube que defendeu entre 2017 e 2019. Neste domingo (5), a Fonte Nova será o palco do Ba-Vi pela Copa do Nordeste. De olho no triunfo para manter o Esquadrão vivo no Nordestão, o volante diz que deixou o episódio de 2018 para trás.

Camisa 77, Yago participou de confusão no Ba-Vi em 2018 (Foto: Reprodução/TV Bahia)

“Um clássico que aconteceu em 2018, né?! Depois disso, eu nunca tive a oportunidade de falar sobre o assunto. Inclusive, não é um assunto que eu me orgulho. Na primeira oportunidade que eu tive, pedi desculpas para o Vina”, explicou Yago.

Depois de estrear na goleada sobre o Jacuipense, pela Copa do Brasil, o volante pode pintar no time titular do tricolor no clássico. Ele é uma das opções para o lugar do uruguaio Acevedo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Yago, inclusive, recebeu elogios de Renato Paiva após o primeiro jogo pelo Esquadrão. Contratado pelo Bahia por cerca de R$ 10 milhões junto ao Fluminense, a ideia do Esquadrão é a de que ele seja uma das lideranças técnicas diante do elenco jovem que foi montado para a temporada.

“Um jogador consistente, de Série A, que conhece a competição. Yago ajudará a melhorar nosso equilíbrio e aumentar a solidez e estabilidade do nosso time”, analisou o diretor de futebol Cadu Santoro.