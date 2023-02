Bahia finaliza preparação para estreia na Copa do Brasil; Veja provável time

O Bahia está pronto para a estreia na Copa do Brasil. Na manhã desta terça-feira (18), o tricolor realizou o último treino antes do duelo contra o Jacuipense. A partida será nesta quarta-feira (1º), às 21h30, no estádio de Pituaçu.

O elenco iniciou o dia no CT Evaristo de Macedo com um treino técnico em campo reduzido. Na sequência, Renato Paiva montou a equipe titular e simulou situações de jogo. Os defensores fizeram trabalhos específicos enquanto os atletas de ataque focaram em cobranças de falta.

Uma provável escalação do Bahia tem: Marcos Felipe, Cicinho, Marcos Victor, Raul Gustavo e Matheus Bahia; Rezende, Acevedo e Cauly; Kayky, Everaldo e Biel.

O zagueiro Kanu e o lateral Chávez estão em fase de recuperação de lesões. O volante Rezende está liberado para jogar e deve ser a principal novidade na equipe.

Apesar de jogar em Pituaçu, o Bahia será o visitante no duelo. Na primeira fase da Copa do Brasil, o tricolor tem a vantagem de jogar pelo empate para avançar.