Ala do governo quer recriar figura do porta-voz da presidência

Diante da “crise diplomática” entre Brasil e Israel provocada por uma declaração do presidente Lula (PT), uma ala do Palácio do Planalto ligada à Casa Civil defende a recriação do cargo do porta-voz da Presidência da República. O objetivo não seria nem silenciar o petista, mas sim criar uma figura para blindar o presidente de assuntos espinhosos.

A figura do porta-voz foi extinta por Jair Bolsonaro (PL) em outubro de 2020, quando o então presidente demitiu o general Otávio Rêgo Barros do cargo. Lula teve como porta-vozes o jornalista André Singer, no primeiro mandato, e o diplomata Marcelo Baumbach, no segundo mandato.

A ideia é “profissionalizar” a comunicação do governo, tendo atualizações quase que diárias do Palácio do Planalto, além de preservar o presidente Lula de questionamentos de jornalistas.

Por baixo dos panos é só mais uma tentativa de evitar as “escorregadas” do petista, sobretudo em questões do cenário internacional. Além de comparar o holocausto judeu promovido pela Alemanha nazista ao genocídio palestino na Faixa de Gaza, Lula já deu inúmeras declarações equiparando os ataques do Hamas com a resposta isra