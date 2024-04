Van atropela 15 ciclistas na BR-040 em Minas Gerais

Quinze ciclistas foram atropelados por uma van durante um trajeto pela BR-040, na altura de Paraopeda, no Km 429, região Central de Minas, nesta terça-feira (30). A informação foi compartilhada pelo Corpo de Bombeiros no X (antigo Twitter) e segundo o comunicado, as vítimas usavam o acostamento da rodovia quando foram atingidas pelo veículo. A corporação confirmou a presença de sete vítimas, sem especificar estado de saúde de todas. Até o momento, na nota compartilhada, uma delas apresenta ‘estado grave’, e foi levado para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Outros feridos foram atendidos por ambulâncias do Corpo de Bombeiros.

De acordo com atualização online de monitoramento da Concessionária responsável pela rodovia, o acidente ocorreu no sentido Distrito Federal, e apresentou lentidão de um quilômetro devido à interdição total da rodovia no sentido DF. Situação foi monitorada de forma aérea pelo helicóptero Arcanjo do CBMG. O motorista alegou à Polícia Rodoviária Federal (PRF) que foi fechado por um caminhão, ele fez teste de bafômetro e deu negativo. Às 11h10, a PRF informou que a BR estava totalmente liberada.

Atropelamento de ciclistas na BR-040, km 438, Paraopeba. De acordo com o histórico, houve o atropelamento de aproximadamente 15 ciclistas que pedalavam no acostamento. Bombeiros confirmaram 7 vítimas, sendo uma em estado grave. Arcanjo se faz presente. pic.twitter.com/efomAbhISe — Bombeiros_MG (@Bombeiros_MG) April 30, 2024

*Reportagem produzida com auxílio de IA