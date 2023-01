Alemanha promete doar R$ 1 bilhão ao Brasil no primeiro semestre

Após confirmar o retorno da sua contribuição ao Fundo Amazônia, com a liberação de € 35 milhões, a Alemanha deve doar mais de R$ 1 bilhão ao Brasil ainda nos cem primeiros dias do governo Lula. A intenção foi apresentada por Svenja Schulze (foto em destaque), ministra alemã da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento, segundo informações da Folha de S.Paulo.

“Queremos um programa imediato para os cem primeiros dias de governo, em acordo com o governo o que pode ser feito e, para isso, [teremos] mais € 200 milhões”, disse Schulze. O montante apontado pela alemã chega a ultrapassar a casa dos R$ 1,1 bilhão, pela cotação atual da moeda europeia.

O Ministério da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento, comandado por Svenja, é o responsável pelas doações ao Fundo Amazônia. Os repasses, porém, podem ir além do mecanismo de proteção à floresta e atingir áreas como desigualdade social.

A retomada do investimento da Alemanha no Fundo Amazônia, em tempo, será oficializada pelo chanceler alemão Olaf Scholz. Ele tem compromisso agendado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Palácio do Planalto para esta segunda-feira (30/1).

Alemanha retomou financiamento ao Fundo AmazôniaMais de três anos após bloquear suas contribuições ao Fundo Amazônia, a Alemanha retomará os investimentos no mecanismo de financiamento a ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento da chamada Amazônia Legal. O anúncio, de acordo com o Ministério de Relações Exteriores do Brasil, ocorre nesta segunda-feira (30/1). O montante previsto para liberação é de € 31 milhões, o que equivale a aproximadamente R$ 170 milhões.

“As reuniões buscam aprofundar a retomada das relações entre Brasil-Alemanha, com aumento do diálogo diplomático e da cooperação política, econômica e ambiental. O acordo comercial entre Mercosul e União Europeia também deverá ser discutido no encontro das maiores economias nacionais de cada bloco”, comunicou o Itamaraaty.

De acordo com o MRE, esses recursos serão divididos da seguinte maneira: até € 10 milhões para um projeto Conservação Florestal na Região Amazônica do Brasil – Bioeconomia e até € 21 milhões para o projeto Conservação Florestal na Região Amazônica do Brasil – Controle de Desmatamento.