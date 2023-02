Alexandre Birman lança coleção global durante evento em Salvador  

Diretora da Alexandre Birman, Milena Penteado recebeu convidados para apresentar coleção inspirada em Itapuã (Foto: Leca Novo/divulgação)

A marca Alexandre Birman desembarcou em Salvador, ontem à tarde, para o lançamento da coleção global Tales of Itapuã. O evento, apenas para convidados, ocorreu na Barraca do Lôro e reuniu parceiros e formadores de opinião. A coleção foi inspirada no famoso bairro de Itapuã e as referências criativas podem ser encontradas na cartela de cores, e na abundância de detalhes e riquezas de texturas. Além disso, a Alexandre Birman também colabora com a Associação de Artesãs de Saubara, enaltecendo ainda mais o trabalho típico da região que pode ser visto em ricas rendas de Bilro e também nos tramados de palha de Ouricuri e Licuri.

“Tales of Itapuã só poderia ser celebrada nesse lugar tão especial, por que foi daqui que veio a inspiração pra toda coleção. Faz diferença apresentar essa atmosfera que tanto nos inspirou, já que nos conectamos muito com Itapuã, criando novas matérias primas e desenvolvendo um trabalho incrível com artesãs da região”, afirmou Milena Penteado, diretora da famosa label.

Homenagem especial

Antônio Carlos dos Santos, mais conhecido como Vovô do Ilê, será o grande homenageado do abre alas que está sendo preparado pelo Alô Alô Bahia para celebrar a chegada do Carnaval 2023. Ele é uma das personalidades mais relevantes do estado, principalmente por sua luta pela valorização e difusão da cultura negra. A festa, que tem a intenção de divulgar e fortalecer a história do maior evento de rua do mundo, será no próximo dia 9 de fevereiro, somente para convidados, na Casa do Carnaval, no Centro Histórico de Salvador.

Luiz Eduardo Magalhães Guinle e Camila Mendes (Foto: Alô Alô)

Nova geração

Luiz Eduardo Magalhães Guinle circulou durante o fim de semana em Salvador, ao lado da namorada Camila Mendes, para prestigiar o Festival de Verão, evento assinado pela Bahia Eventos, empresa de entretenimento da Rede Bahia. “O FV é muito importante, pois fomenta o segmento da cultura e o turismo em Salvador, gerando emprego e, acima de tudo, felicidade para os participantes”, nos disse. Bisneto de Antonio Carlos Magalhães, Luiz Eduardo tem 22 anos e mora em São Paulo com a mãe, a chef de cozinha e influenciadora digital Carol Magalhães.

Delicadeza na avenida

A cantora Daniela Mercury foi a convidada desta semana do ensaio do Cortejo Afro, realizado tradicionalmente nas segundas-feiras, no Pelourinho. Vestida de branco, a artista agitou o público que lotou o Largo da Tieta e cantou clássicos do Carnaval. Antes de subir ao palco, Daniela recebeu a imprensa e falou um pouco de como será seu Carnaval: “Vou trazer uma delicadeza para a avenida, muito colorido, muitas coreografias e canções do meu novo álbum Baiana”, declarou.

Já é carnaval, cidade

Um show surpresa com Leo Santana e Olodum deu a largada para o Carnaval 2023, ontem à noite, no Farol da Barra. O evento reuniu jornalistas para acompanhar as novidades da Brahma para a folia momesma da capital baiana. A cerveja oficial do carnaval de Salvador vai patrocinar, pela primeira vez, o Bloco Coruja, com Ivete Sangalo, e o Bloco Olodum. Brahma também vai levar para a avenida trios sem corda para o folião pipoca curtir a festa, como o Pipoco de Léo Santana, a Pipoca da Ivete e o Bloco de Anitta, este último patrocinado pela Beats.

Victor Sanjuan e Priscila Prates (Foto: Diego Kiki/Divulgação)

Chuva de arroz

A emoção tomou conta da Basílica Nossa Senhora da Conceição da Praia no último sábado (28), no momento da troca de alianças entre o médico Victor Sanjuan e a advogada Priscila Prates. Ambos antes viúvos, os noivos foram abençoados pelo padre Adilton diante dos filhos que participaram da cerimônia entrando na igreja conduzindo a imagem de Nossa Senhora e as alianças. A festa, em seguida, aconteceu no Cerimonial Nossa Senhora da Praia. Agora, Victor e Priscila seguem para lua de mel entre Tailândia e Dubai.