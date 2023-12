Alexandre Correa diz que dívidas são culpa do governo Lula e guerras

Instagram/Reprodução

1 de 1 Foto de um homem branco, de cabelo grisalho, com camisa azul escura – Metrópoles – Foto: Instagram/Reprodução Em pedido de recuperação judicial protocolado na Justiça, Alexandre Correa afirma que a dívida de mais de R$ 40 milhões de reais são resultado da pandemia de Covis-19, do início do Governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e das guerras entre Rússia e Ucrânia e entre Israel e Hamas.

“Evitando-se a falência desta que sempre foi uma empresa prospera a exemplo das diversas grandes marcas e franquias que fecharam as portas no Brasil após o início do Governo atual e da crise que assola o mundo em face de duas grandes guerras em plena e contumaz beligerância e dos resquícios do fechamento do comércio após a pandemia do Covid”, diz um trecho do documento, divulgado pela CartaCapital.

Na semana passada, Ana começou a escolher profissionais para compor a equipe que ajudará na reestruturação econômica da empresa. Um dos escolhidos é Paulo Guedes, ministro da economia no governo de Jair Bolsonaro (PL).

O pedido também afirma que a empresa de Ana Hickmann tem “lucros superiores a 8 milhões de reais”, o que seria suficiente para resolver as pendências financeiras a médio prazo. Alexandre também cita que, por causa da medida protetiva impetrada por Ana, está impedido de gerir as contas. Por causa disso, ele pede que a Justiça conceda o acesso às suas contas bancárias e às de Ana, por um período de 60 dias.

