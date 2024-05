Alexandre Nardoni deixa a cadeia após quase 16 anos preso

Nesta segunda-feira (6), a Justiça de São Paulo soltou Alexandre Nardoni, após quase 16 anos preso. Nardoni, aos 45 anos, cumprirá o resto da pena em regime aberto. Ele foi condenado a 30 anos e dois meses de prisão por ter assassinado a própria filha, Isabella, à época com 5 anos, em março de 2008. Anteriormente em regime semiaberto, Nardoni estava preso desde 7 de maio de 2008. “A Secretaria da Administração Penitenciária informa que a direção da Penitenciária 2 de Tremembé deu cumprimento nesta segunda-feira (6), às 17h20, ao alvará de soltura expedido pelo Poder Judiciário em favor do preso Alexandre Nardoni, em virtude de progressão ao regime aberto.” Cumplíce do episódio, Anna Carolina Jatobá, que era madastra de Isabella à época, cumpre pena no regime aberto desde junho de 2023, após ser condenada pelo crime em março de 2010.

Apesar de contrariar a manifestação do Ministério Público, que desejava que Nardoni realizasse exame criminológico e teste de Rorschach, afim de visualizar se ele teria condições de ficar em liberdade, o juiz José Loureiro Sobrinho, de São José dos Campos, decidiu pela soltura.

Conforme o juiz, a despeito do posicionamento do promotor, Nardoni “mantém boa conduta carcerária, possui situação processual definida, cumpriu mais de metade do total de sua reprimenda, encontra-se usufruindo das saídas temporárias, retornando normalmente ao presídio”.

A decisão judicial ainda alega que Nardoni teve uma avaliação benefíca no relatório conjunto e avaliação e não possui mal comportamento ou falta de disciplina durante o cumprimento da pena, “preenchendo assim os requisitos objetivos e subjetivos exigidos pela lei”.