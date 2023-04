Alface dá opinião sincera sobre possível campeão do BBB23 e surpreende

Ricardo Alface surpreendeu o público, nesta quinta-feira (20/4), após dar uma opinião sincera sobre quem será o grande campeão do BBB23. Em uma conversa com Amanda Meirelles, o biomédico, que está disputando um Paredão duplo com Larissa Santos, revelou que, caso seja o eliminado desta noite, é a médica quem vencerá o reality show.

“Amandinha, se eu for embora você vai ganhar esse programa, escreve o que estou te falando”, declarou Alface deixando a ex-aliada surpresa. Na sequência, ele pontuou: “Estou te falando. Se eu for embora. Mas se eu fico, aí o pau tora, aí o pau tora pro seu lado”, brincou o único brother que restou na casa mais vigiada do Brasil.

Além de Alface e Amanda, também estão ainda na disputa pelo prêmio do programa: Bruna Griphao, Larissa e Aline Wirley.

O resultado do Paredão entre Alface e Larissa será dado na noite desta quinta-feira (20/4), ao vivo, pelo apresentador Tadeu Schmidt. De acordo com as pesquisas, a eliminação será acirrada. No entanto, Ricardo aparece com a maior porcentagem de votos para deixar o BBB23.