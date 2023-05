Aliada de Damares viaja com secretária de Tarcísio a evento religioso na Suíça

São Paulo – Uma aliada da ex-ministra e senadora Damares Alves que integra o governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) viajou junto da secretária da Mulher, Sonaira Fernandes, para um congresso sobre política e religião em Genebra, na Suíça. A viagem foi custeada pelo próprio governo paulista.

Secretária-executiva de Políticas para a Mulher, Teresinha de Almeida Neves foi assessora especial no extinto Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos durante o governo Jair Bolsonaro (PL), pasta que era comandada por Damares.

A servidora viajou junto de Sonaira e de Lucas Malgueiro, assessor que já havia trabalhado no gabinete da secretária da Mulher quando ela era vereadora em São Paulo.

Conforme divulgado pelo Metrópoles, o governo paulista pagou R$ 135,9 mil em passagens e diárias para a viagem dos três entre os dias 6 e 10 de maio.

Evento defende presença de cristãos em governosO trio viajou para o exterior para participar do evento “Uniting our Nations and Reconciling”, organizado pelo ministério Parlamento e Fé. O movimento, fundado pelo pastor argentino Luciano Bongarrá, defende a presença de cristãos em governos para “compartilhar a mensagem transformadora de Jesus Cristo”.

Sonaira, segundo o governo paulista, participou de um debate nessa terça-feira (9/5) como convidada para apresentar políticas públicas sobre “prevenção e o combate à violência doméstica, a saúde da mulher e o empreendedorismo feminino”.

Apelidada de “Damares paulista” na Câmara Municipal de São Paulo, Sonaira é ex-assessora do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), crítica do feminismo e defensora da agenda antiaborto.

Teresinha também já se manifestou publicamente contra a realização de aborto mesmo após estupro – um dos casos em que o procedimento médico é permitido por lei no Brasil.