Saiba o que é Auriculoterapia, serviço oferecido pelo CTO em Teixeira de Freitas

Atendimento no Centro de Tratamento Ortopédico (CTO) de Teixeira de Freitas (Foto: Marley Ribeiro)

As unidades públicas de saúde em Teixeira de Freitas já iniciaram o ano de 2024 com a oferta de serviços essenciais para a qualidade de vida da população. No Centro de Tratamento Ortopédico (CTO), por exemplo, os atendimentos de Auriculoterapia são realizados visando o controle da dor, seja ela relacionada a condições crônicas ou para o alívio de dores agudas.

A auriculoterapia envolve a aplicação de estímulos nos pontos específicos localizados na orelha externa do paciente através de agulhas, o que ajuda a promover o relaxamento de diferentes órgãos e sistemas do organismo. Uma das pacientes beneficiadas é a Luciana Batista: cuidadora de idosos, a teixeirense precisou se afastar do trabalho para o tratamento da dor na coluna, e já relata uma melhora no quadro. Segundo ela, “é uma experiência única. O atendimento é ótimo e, com o tratamento, sinto que a dor não me incomoda tanto que nem antes”.

Atendimento no Centro de Tratamento Ortopédico (CTO) de Teixeira de Freitas (Fotos: Marley Ribeiro)

Ofertando serviços também nas áreas de Fisioterapia, Acupuntura, Osteopatia e Microfisioterapia, o CTO tem um papel de destaque na área de Traumato-Ortopedia no Extremo Sul da Bahia. Realizando um total de 800 consultas em Ortopedia/Traumatologia e 1200 sessões de fisioterapia por mês, a unidade tem como uma das principais diretrizes a promoção da qualidade de vida a seus pacientes através de um acolhimento humanizado.

Atendimento no Centro de Tratamento Ortopédico (CTO) de Teixeira de Freitas (Fotos: Marley Ribeiro)

