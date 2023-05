Aliados comemoram soltura de Torres: ‘Injustiças serão corrigidas’; veja a repercussão

Parlamentares e ex-integrantes do governo Bolsonaro foram às redes sociais comentar decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO

Anderson Torres está preso desde 14 de janeiro por suspeita de omissão nos atos do 8 de janeiro



O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) e outros parlamentares ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foram às redes sociais comemorar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a soltura do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres, preso desde 14 de janeiro por suspeita de omissão nos atos do 8 de janeiro. “Boa notícia. Anderson Torres não se enquadrava em hipótese de prisão preventiva, jamais deveria ter sido preso, mas ainda assim uma boa notícia. Avante!”, escreveu o filho do ex-mandatário do país. Companheira de Torres na Esplanada dos Ministérios na gestão anterior, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) também se manifestou: “Que Deus abençoe meu amigo Anderson e sua família”. A deputada federal Carla Zambelli disse que a decisão de Moraes é positiva, “em partes”. “Mesmo sendo feito ‘justiça’, Anderson Torres ainda deverá ficar com tornozeleira eletrônica, sem uso de suas redes sociais e o passaporte cancelado”, escreveu. Confira abaixo a repercussão:

Carlos Jordy (PL-RJ), líder da oposição na Câmara: “Anderson Torres será solto graças ao nosso glorioso e magnânimo Alexandre de Moraes. Fico feliz pelo ex-ministro, mas é inacreditável que estejamos vivendo isso. É um dos casos mais emblemáticos de presos políticos do Brasil. Segundo Moraes, não há mais motivos para a prisão preventiva. E quando houve motivo? O único motivo era humilhar e destruir um aliado do Presidente Bolsonaro”.

Evair de Melo (PP-ES): “Finalmente, uma grande injustiça está sendo desfeita! Anderson Torres está sendo liberado de uma prisão desumana e indevida. Saia de cabeça erguida, vá abraçar a sua família e conte com o nosso total apoio. Deus no comando”.

Carlos Portinho (PL-RJ): “Menos um preso politico no País. Quatro meses preso por razões politicas e sem denúncia apresentada. Com parecer do MPF que o isenta de omissão. Realmente algo estava fora da ordem jurídica. Que reencontre no seio de sua família o conforto e a serenidade necessária. Deus com você, Anderson Torres”.

Magno Malta (PL-ES): “Anderson Torres acaba de ser liberto. Graças a Deus, as injustiças serão corrigidas aos poucos e, com a CPMI do dia 8, as pessoas que foram injustamente tachadas de terroristas serão inocentadas”.

Que Deus abençoe meu amigo Anderson e sua família. pic.twitter.com/z9BJHCdEyM

— Damares Alves (@DamaresAlves) May 11, 2023

A notícia é boa, em partes. Mesmo sendo feito “justiça”, Anderson Torres ainda deverá ficar com tornozeleira eletrônica, sem uso de suas redes sociais e o passaporte cancelado. pic.twitter.com/GaiPtX952k

— Carla Zambelli (@Zambelli2210) May 11, 2023