Aliados defendem saída de Tarcísio do Republicanos se partido entrar no governo Lula

Governador de SP pode sofrer uma ‘fritura’ se o partido abraçar o governo federal

Marcelo S. Camargo/Governo de SP

O governador paulista Tarcísio de Freitas



Pessoas ligadas ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, defendem que ele deixe o Republicanos caso a legenda passe a fazer parte do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo aliados, se as negociações avançarem, a “coisa vai ficar feia” e a “situação deve complicar” o chefe do Executivo paulista. O entendimento é que a aproximação acontece em momento inoportuno. Fontes afirmam que Tarcísio pode sofrer uma “fritura” se o partido abraçar o governo federal, já que, recentemente, teve um desentendimento com seu padrinho político, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e com o PL, que compõe sua base.

Mesmo depois de selar a paz com Bolsonaro, o governador de São Paulo sabe que está sob os holofotes e que é avaliado pela base aliada neste momento. A avaliação é que Tarcísio de Freitas poderia migrar para o próprio PL, mas interlocutores garantem que a ideia não agradaria ao governador. Até o momento, Tarcísio não citou a possibilidade de saída do Republicanos.