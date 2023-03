Bolsonaro e Michelle devem participar de caravanas pelo Brasil no primeiro semestre, diz presidente do PL

O ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro deverão participar de caravanas pelo Brasil neste primeiro semestre de 2023. A afirmação foi feita nesta quarta-feira, 1º, pelo presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto. De acordo com ele, ambos farão viagens separadamente pelo país. Michelle vai focar na participação de mulheres na política. Já Bolsonaro vai priorizar o diálogo com prefeitos e lideranças regionais. A previsão é de que as caravanas comecem entre maio e junho. Valdemar, inclusive, disse que essa é uma ação já de olho nas eleições municipais de 2024. O partido pretende eleger mil prefeitos. “Queremos que o Bolsonaro visite as nossas cidades. Nós temos observado isso aí que ele não perdeu prestígio e ele vai ser uma pessoa muito importante nas eleições municipais no ano que vem. Vocês podem ter certeza que vamos ter um crescimento de prefeitos e vereadores brutal”, frisou Valdemar ao deixar uma reunião com a bancada do partido da Câmara. O presidente do PL também afirmou que a sigla tem uma pesquisa em andamento para medir a popularidade de Bolsonaro. Conforme publicado pelo site da Jovem Pan, o ex-presidente, que atualmente está nos Estados Unidos, deve retornar ao Brasil ainda neste mês.

