Aline Wirley contrata adms de Arthur Aguiar. Saiba quanto ela pagou

Aline Wirley entrou para a casa mais vigiada do Brasil com uma equipe de administradores de redes sociais muito experiente. A ex-Rouge, que não é boba nem inocente, contratou profissionais que já comandaram a comunicação digital do campeão da última edição do Big Brother Brasil, o ator Arthur Aguiar.

Para manter esta equipe de oito pessoas, que se dividem no gerenciamento dos perfis de Aline Wirley no Instagram, Twitter, Facebook, Whatsapp, Tik Tok e Telegram, durante os três meses de confinamento, o investimento foi de R$ 40 mil.

Vale lembrar que este número de integrantes na equipe, no entanto, ainda pode crescer caso seja preciso ter novos profissionais para lidar com os internautas. Segundo apurado pela coluna, muitos colegas de profissão da ex-Rouge deixaram registros gravados para que os adms da cantora e apresentadora usem a favor da sister ao longo do jogo.

Com um 1,2 milhão de seguidores no Instagram, Aline é um dos nomes do Camarote do BBB23 com melhor engajamento na rede social. Vários dos reels postados por sua equipe no Instagram chegaram à casa do milhão de visualizações e ela tem crescido diariamente na plataforma.

