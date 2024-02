Bianca Andrade se mostra “desanimada” após volta do filho ao Brasil

Bianca Andrade está em Londres, na Inglaterra, fazendo um intercâmbio para aperfeiçoar seu inglês, além de estudar maquiagem e negócios. Nesta semana, a influencer recebeu o filho, Cris, e o ex, Fred Bruno, na capital da Terra da Rainha. Já nesta quinta-feira (8/2), ela se mostrou desanimada com a partida deles.

“Me diz qual é a graça de fazer café sem o Guduguinho?”, legendou a influencer no Instagram, em uma foto em que aparece triste enquanto fazia o seu café da manhã. Cris e Fred Bruno voltaram ao Brasil na última quarta-feira (7/2), após uma semana na Inglaterra com Bianca Andrade.

Bianca Andrade se mostrou desanimada com o intercâmbio após a partida do filho, Cris Reprodução/Instagram

Ela se filmou enquanto fazia café e questionou: “Me diz qual é a graça de fazer café sem o Guduguinho?”, disse

Em setembro de 2021, Cris nasceu. A influenciadora digital usou o Instagram para anunciar o nascimento do bebê. “Depois de 20 horas em trabalho de parto, posso dizer que vivemos o momento mais mágico das nossas vida”, escreveu Bianca Reprodução/ Instagram

“Ah, Fredolino, eu amei, tá? A gente é mó casalzão da hora não é de hoje e geral já sabe mesmo, então chega de tentar esconder esse trem que a gente tem, que é muito doido, mas é muito nós”, escreveu Bianca Andrade Reprodução/ Instagram

“Tudo que aparece aí é mentira. Porém, tem uma diferença, dessa vez eu cansei. É um desrespeito para mim como pessoa, como marido, como pai, como jornalista, como profissional. Eu já estou falando com a minha assessoria, com o meu advogado para tomar as medidas cabíveis. É isso, beijo”, afirmou Reprodução/ Instagram

Em abril de 2022, informações de que o casal estaria em crise começaram a circular. Os boatos, na verdade, surgiram após a influenciadora viajar para trabalhar no Coachella, nos Estados Unidos, e a sogra, Aurimar Carneiro, postar comentários desagradáveis sobre a nora. Na ocasião, Fred estava cuidando do filho do casal, Cris, de 9 meses, no Brasil Reprodução/ Instagram

*****Foto-bianca-andrade-e-fred (8)

“Siiiim, teremos um baby!!! Óbvio que gostaríamos de esperar os 3 meses para falar com segurança dessa vidinha que está por vir, mas infelizmente não respeitaram esse meu tempo. E tudo bem, não vou me abalar e bora seguir o baile, até porque estamos felizes para um carai e esse bbzin já é mais amado que tudo!!”, escreveu Reprodução/ Instagram

O youtuber e ex-BBB aproveitou o seu Instagram para publicar um carrossel de fotos sobre a sua passagem pelo país europeu. “Uma das melhores viagens da minha vida! Eu tinha muitos planos e expectativas pra essa viagem à Londres, mas todas elas foram superadas”, escreveu,

Na sequência, ele comentou que esse foi o primeiro “rolê internacional” de Cris. “Agradecido demais por todas pessoas incríveis que estiveram comigo nesta viagem inesquecível. Bora voltar pra casa que já já tamo voando pelo mundão de novo”, completou.

Web especula reconciliação entre Bianca Andrade e Fred Bruno A expectativa da reconciliação entre Bianca Andrade e Fred, papais de Cris, de 2 anos, está agitando os ânimos dos fãs. O influenciador e ex-BBB está de férias em Londres, acompanhado da ex-mulher, que está fazendo um programa de intercâmbio na Inglaterra, e do filho.

Entre os passeios que fizeram em família, Bianca e Fred curtiram um jogo do Arsenal Futebol Clube. A visita ao estádio rendeu o momento em que internautas garantiram ter ouvido a influenciadora digital chamar Fred de “amor”.

“Sabe o que é mais doido? Estou assistindo do lado do diretor do clube”, disse ela, pedindo ao ex que chamasse o diretor do clube, o chamando, supostamente, de amor. Veja o vídeo aqui.

O vídeo viralizou e internautas especularam sobre a volta do casal. “Eu sabia que não tava louca. Vim aqui atrás de confirmações”, disse um internauta no X (antigo Twitter). “Poxa, ele já falou em público que a Internet acabou com a família dele e vocês tão explanando a vida íntima deles para que gente?”, questionou outro.

Motivo do término Bianca Andrade foi convidada do programa MaterniDelas, no YouTube, e falou sobre o término do relacionamento com Fred Bruno, em abril de 2022. A influenciadora revelou as motivações para a separação.

“Eu via que o Bruno era incrível como pai do meu filho, mas o nosso relacionamento, nós dois, não estava saudável. Então, a gente parou e falou: ‘Cara, vamos entender que são coisas diferentes e vamos nos comprometer em ter uma relação amigável e saudável para o nosso bebê’. A gente separou bem, a gente não se separou em briga. Então, isso foi muito conversado”, disse.

A influencer também admitiu que foi um momento doloroso, apesar da boa relação entre eles. “Claro, toda separação dói, né, gente? Óbvio. A pessoa saiu de casa, aquele chororô. Parece um luto, é um luto, né.”

Por fim, Bianca Andrade afirmou que o término conversado e sadio não permitiu que ela se sentisse culpada pela criação compartilhada do filho. “Na minha cabeça, eu consegui me manter forte e pensar: ‘Não, eu não sou menos mãe porque eu decidi viver a minha vida sem estar casada’”, pontuou.