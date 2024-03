Alok posta vídeo com “luzes misteriosas” em Brasília

Moradores do Distrito Federal se intrigaram com “luzes misteriosas” pela cidade na noite desta segunda-feira (18/3), mas o DJ Alok postou um vídeo com a localização de Brasília e deu uma pista do que se trata. O artista será uma das atrações na comemoração dos 64 anos da capital do país.

O anúncio oficial será realizado nesta próxima terça-feira (19/3), em agenda do governador Ibaneis Rocha (MDB). A coletiva acontecerá no Museu Nacional da República, no Setor Cultural Sul.

Brasília completa 64 anos em 21 de abril. Neste ano, a data cai em um domingo. Em 2023, o Governo do Distrito Federal (GDF) comemorou o aniversário da cidade com um fim de semana de atividades culturais e shows na Torre de TV. Maiara e Maraisa, Joelma, Fundo de Quintal e a Orquestra Teatro Nacional foram algumas das principais atrações.

Nome forte da festa de 2024, Alok foi eleito, ano passado, o quarto melhor DJ do mundo, pelo terceiro ano consecutivo. O ranking, feito pela revista inglesa DJ Mag, recebe aproximadamente 1,3 milhão de votos no total e é um dos principais rankings da área. O brasileito também manteve o posto de melhor DJ latino-americano.

Alok fala sobre o pai, Swarup, que está preso em bunker em Israel

DJ brasileiro Alok em apresentação no Tomorrowland

Alok (Foto: Hudson Rennan)

“Agradeço a todos que dedicaram seu tempo votando em mim e creditaram sua confiança no meu trabalho. Estar entre os 5 maiores, me deixa orgulhoso em diversos aspectos, uma por ser um brasileiro, duas por ter fãs maravilhosos e três por entender que eu nunca chegaria aqui sozinho. Muito obrigado”, declarou Alok.

O resultado foi divulgado durante uma série de shows com os eleitos, preparados especialmente para a ocasião, gravados em Ibiza, no qual Alok integra o line up.